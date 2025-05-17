Kastamonu'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Yaralı

Kastamonu'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Yaralı
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yoldan çıkan minibüs, 80 metrelik uçurumda ormanlık alana düştü. Kazada minibüste bulunan 10 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde direksiyonunun kilitlenmesi üzerine yoldan çıkan minibüs, yaklaşık 80 metrelik uçurumda ormanlık alana yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Denizgörülen köyünde Muhtar Şevket Özmen'in idaresindeki 37 AAS 564 plakalı minibüs, seyir halinde iken direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metrelik ormanlık alanda uçuruma yuvarlanan minibüs, ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, bulundukları yerden çıkartılarak İnebolu Devlet Hastanesi ile diğer çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklarında bulunduğu minibüste 6 yaralı, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi edilirken, 4 yaralı ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Kaza yapan minibüs ise, olay yerinden vinç ve çekici yardımı ile kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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