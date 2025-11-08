Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğul İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları İlişli Çayında sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan Pazar gününden itibaren haber alınamıyor. 7 gün önce başlatılan arama çalışmaları AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri tarafından sürdürülüyor.

70 kilometrelik bir alanda sürdürülen çalışmalar kapsamında, ekipler İlişli Çayında arama çalışması başlattı. Ekipler çay içerisinde güçlükle ilerleyerek anne ve oğlunu arıyor.