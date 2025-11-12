Kastamonu'da İmam, Mantar Toplarken Ayı Saldırısına Uğradı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ormanlık alanda mantar topladığı sırada ayının saldırısına uğrayan imam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı Elmaçukuru köyü ile Kadıyusuf köyü arasında kalan ormanlık alana arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için giden Abana ilçesine bağlı Elmaçukuru köyü imam hatibi 46 yaşındaki Erdem Çanakçıoğlu, mantar topladığı sırada ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırısında Çanakçıoğlu, kolundan ve başından yaralandı. Yanında bulunan arkadaşlarının havaya ateş etmesi sonrası Çanakçıoğlu, ayının saldırısından kurtulabildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan Çanakçıoğlu, Abana İlçe Hastanesine getirildi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakçıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Elmaçukuru köyü sakinlerinden Ziya Eker, "Bizim köyümüzün imamı oluyor. Elmaçukuru ile Kadıyısıf köyü arasında bulunan ormanlık alanda mantar toplarken karşısına ayı çıkıyor ve saldırıyor. Netice olarak yanındakiler havaya ateş ediyor. Sonrasında da imam ile ayı arasında boğuşma oluyor. Boğuşmada hocamız yaralı olarak kurtuluyor. Abana Devlet Hastanesine getirildi hocamız, burada da ilk müdahalesi yapıldı. Hocamızın başında, kolunda yaralanma var. Geçmiş olsun diyoruz. Bizim için çok tehlike arz eden bir durum, evimizden dışarıya dahi çıkamayacağız bu vaziyette. Geçen yıl evimizin önüne kadar gelmişti, incir ağaçlarımı kırmıştı" dedi. - KASTAMONU