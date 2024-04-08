Kastamonu Cide'de doğal gaz sızıntısı paniğe neden oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde KARGAZ doğal gaz dağıtım istasyonunda tüplerden sızan doğal gaz paniğe sebep oldu. Aynı tesiste 13 gün önce de doğal gaz tüpleri bulunan dorse yanmış, yangın ekiplerin erken müdahalesi ile söndürülmüştü.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan KARGAZ firmasına ait doğal gaz dağıtım istasyonunda bulunan tankerde doğal gaz kaçağı meydana geldi. Sızan doğalgazı gören görevlilerin ihbarı üzerine tesise müdahale ekipleri sevk edildi. Ekipler tankların boşalması neticesinde müdahalede bulunarak güvenlik önlemi aldı. Sızan doğal gazın alev almaması ise ihtimal bir faciayı önledi.

Öte yandan, 26 Mart tarihinde de aynı tesiste meydana gelen olayda, doğal gaz tüpleri taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. - KASTAMONU