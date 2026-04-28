Kassam Tugayları Komutanı Al-Shanbari ile oğlu İsrail saldırısında öldü

İsrail'in bugün Gazze Şehri'nde bir araca düzenlediği saldırıda, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Iyad Al-Shanbari ile oğlu Salah hayatını kaybetti.

İsrail'in bugün Gazze Şehri'nde bir araca düzenlediği saldırıda, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Iyad Al-Shanbari ile oğlu Salah hayatını kaybetti.

İsrail, Hamas ile 10 Ekim 2025'te yapılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu bugün Gazze Şehri'nde bir aracı hedef aldı. Saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Iyad Al-Shanbari ile oğlu hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Filistinli kaynaklar, cenazelerin ve yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından Şifa Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes sürecinde İsrail'in saldırıları sonucunda 818 sivil yaşamını yitirdi, 2 bin 301 sivil de yaralandı. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 594 olarak belirtilirken, yaralı sayısı da 172 bin 404 olarak kayıtlara geçti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri

Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

Otele sipariş yağdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler