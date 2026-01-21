Haberler

Kartepe'de otobüsün şarampole uçtuğu kazada yaralı sayısı 39'a yükseldi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir toplu taşıma otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 39 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toplu taşıma otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada yaralı sayısının 39 olduğu öğrenildi.

Kartepe zirvesinden dönüş yolunda Sisli Vadi mevkiinde, hava muhalefeti nedeniyle kapalı olan teleferik hattı güzergahında çalışan 41 BR 211 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralı sayısının 39'a yükseldiği öğrenilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KOCAELİ

