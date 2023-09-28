Kartal'da İETT otobüsünde kadınlar arasında koltuk kavgası çıktı

Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünde seyahat eden iki kadın yolcu arasında koltuk kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kartal'da, seyir halindeki İETT otobüsünde kadın yolcular arasında çıkan koltuk kavgası, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik-Kartal hattında ilerleyen İETT otobüsünde seyahat eden iki kadın yolcu arasında koltuk kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, iki kadının kavga etmesi, diğer yolcuların ayırmaya çalışması, bazı yolcuların da kadınlara tepki göstererek ayrılmalarını istemesi yer alıyor.