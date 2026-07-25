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Karşı yola geçmek için alt geçidi kullanmadı, kaza kaçınılmaz oldu

Karşı yola geçmek için alt geçidi kullanmadı, kaza kaçınılmaz oldu
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, alt geçit yerine köprü üzerinden yolun karşısına geçmek isteyince kaza yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, alt geçit yerine köprü üzerinden yolun karşısına geçmek isteyince kaza yaptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve yabancı plakalı lüks aracın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Ali G'nin kullandığı 18 PBL-6 plakalı lüks otomobilin köprünün altında bulunan alt geçidi kullanmayıp, sadece sağa dönüşün yapıldığı yan yoldan yolun karşısına geçmek isterken, Mehmet Sıddık D'nin kullandığı 58 AFK 767 plakalı otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada araçlarda maddi hasar oluşurken büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Kazanın ardından araçların yol ortasında kalması nedeniyle köprü üzerinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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