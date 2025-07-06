Kars Valisi Ziya Polat, Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Kars Valisi Ziya Polat, önceki gün il genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası oluşan sel ve su baskınlarının ardından, çizmesini giyerek zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Polat'a, ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.

Derecik ve Ölçülü köylerinde sağanak yağmur ve dolu yağışının ardından oluşan selde zarar gören bölgeye gelen Vali Ziya Polat, ilk olarak ekiplerin çalışmalarını yerinde denetledi. Su tahliye ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğü bölgelerde vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Polat, geçmiş olsun dileklerini ileterek sorunlarını dinledi.

Vali Ziya Polat, devletin bütün imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Vali Polat, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin yanındadır. Ekiplerimiz, selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Vali Ziya Polat'ın sel bölgesindeki incelemeleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Polat, selden zarar gören evleri tek tek dolaştı. Polat, zarar tespit çalışmalarının ardından vatandaşların mağduriyetlerinin kısa sürede giderileceğini kaydetti. Polat, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS