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Kars'ta zehir tacirlerine darbe: 7 tutuklama, uyuşturucu ve sahte dolar ele geçirildi

Kars'ta zehir tacirlerine darbe: 7 tutuklama, uyuşturucu ve sahte dolar ele geçirildi
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Kars merkez ve Kağızman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 260 gram bonzai, 739 kullanımlık peçeteye emdirilmiş bonzai, 44 gram metamfetamin, 19 sahte dolar ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kars merkez ve Kağızman ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, sahte dolar ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahısların faaliyetlerini ortaya çıkarmak, gençleri ve toplumun tüm kesimlerini uyuşturucu tehdidinden korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Kars ve Kağızman Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Kars merkez ve Kağızman ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda dikkat çekici miktarda uyuşturucu madde geçirildi.

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlarda toplam 260 gram bonzai, 739 kullanımlık peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi, 44 gram metamfetamin, 19 sahte 100 ABD doları ile 1 tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin özellikle gençler arasında satışa sunulmasının planlandığı değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, gençleri uyuşturucu illetinden korumak ve suç örgütlerine geçit vermemek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca, emniyet ve asayişin temini için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan güvenlik güçlerinin, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla hareket etmeye devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini isterken, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetlerinin değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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