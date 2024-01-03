Kars'ta Trafo Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kars'ta bir anda alev alan ve yanmaya başlayan trafo itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Kars merkez Sukapı Mahallesi'nde meydana geldi. ARAS elektriğe ait trafodan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye itfaiye ve ARAS elektrik ekipleri geldi. ARAS elektrik ekipleri trafonun elektriğini keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

ARAS elektriğe ait trafo yangından kaynaklı maddi hasar oluşurken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. - KARS