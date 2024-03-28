Kars'ta Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 2 Yaralı

Kars'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kars Merkez Yalınkaya köyünde aralarında önceden husumet bulunan 2 grup İsmail Aytemiz Caddesi'nde karşılaştı. Önce sözlü olarak başlayan kavga, daha sonra büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.

Tarafların sopalarla bir birine girdiği kavgada 2 kişi kafalarına aldıkları darbelerle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, tarafları ayırırken, kafasından yaralanan 2 kişi ise ambulanslara alındı.

İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, kalabalığı bölgeden uzaklaştırırken, kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS