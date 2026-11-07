Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars’ta çamura saplanan pancar sökme makinesi ve traktör köylülerin yardımıyla kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars’ta çamura saplanan pancar sökme makinesi ve traktör köylülerin yardımıyla kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Kars’ta çamura saplanan pancar sökme makinesi ve traktör köylülerin yardımıyla kurtarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars’ta pancar hasadı sırasında çamura saplanarak ilerleyemeyen pancar sökme makinesi ve traktör, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Kars'ta pancar hasadı sırasında çamura saplanarak ilerleyemeyen pancar sökme makinesi ve traktör, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından tarım arazilerinde çamur oluştu. Pancar hasadı için tarlaya giren pancar sökme makinesi ve traktör, yumuşayan zemine saplanarak hareket edemez hale geldi.

Çamura saplanan iş makinelerini kurtarmak için çevredeki köylüler seferber oldu. Traktörlerle olay yerine gelen vatandaşlar, saplanan araçları halatlarla birbirine bağlayarak çekmeye başladı. Uzun süre devam eden uğraşın ardından köylülerin yardımıyla pancar sökme makinesi ve traktör bulundukları yerden çıkarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney, özel mektubuyla kurmayını Putin'e gönderip S-400 istedi

Hamaney, özel mektubuyla kurmayını Putin'e gönderip S-400 istedi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı11

Yeşilçam'ın efsane güzelini gören tanıyamadı! İşte son hali
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart

Dün geceye damga vuran görüntü!

Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
11 üniversiteye rektör atandı

Gece yarısı atama kararı! 7 isim birden değişti