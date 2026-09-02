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Adıyaman'da Abi-Kardeş Kavgası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Abi-Kardeş Kavgası: 1 Yaralı
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Adıyaman'da bir işletmede abi-kardeş arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Halil İbrahim K., cam parçalarının darbesiyle yaralanırken, olay sonrası kaçan Muhammed Sait K.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adıyaman'da bir işletmede abi-kardeş arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede Halil İbrahim K. ile Muhammed Sait K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim K., cam parçalarından aldığı darbe sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeden uzaklaşan Muhammed Sait K.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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