Kardeş kavgası kanlı bitti: Kardeşini bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağabeyini bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Tekkeköy Hürriyet Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre H.Ç.(33), tartışmada ağabeyi L.Ç.'yi (46) sağ baldırından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan H.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı