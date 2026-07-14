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Karapınar'da trafik kazası: 4 yaralı

Karapınar'da trafik kazası: 4 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Ereğli Kara yolunun 12. kilometresi Acıgöl mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan A.S.K. idaresindeki 01 ANT 258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü A.S.K. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ç., E.K. ve E.K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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