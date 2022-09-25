Karanlık caddede yolun karşısına geçmek isterken canından oldu 3. Sayfa Haberleri Karanlık caddede yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Eskişehir'de yetersiz aydınlatmanın bulunan yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hakan Çobanoğlu hayatını kaybetti. Karanlık caddede yolun karşısına geçmek isterken canından oldu ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yetersiz aydınlatmanın bulunan yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hakan Çobanoğlu hayatını kaybetti. Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Orta Mahalle Sarıcakaya Caddesi'nde meydana geldi. Sarıcakaya istikametinde seyir halinde olan Süleyman Ç. idaresindeki 26 GP 068 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hakan Çobanoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki araziye fırlayan Çobanoğlu'nun sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza alanındaki çalışmalarının ardından Çobanoğlu'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü Sarıcakaya Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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