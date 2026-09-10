Haberler

Karaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Karaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı
Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, sürücü tarafından büyümeden söndürüldü.

Karaman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, sürücü tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Urgan Mahallesi 2013. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 42 DF 654 plakalı Fiat marka otomobil seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili durdurarak alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti ve yangını kısa sürede söndürdü. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim

Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınlar ne var ne yok anlattı

Cinsel ilişkiye girdiği kadınlar mahkemede ne var ne yok anlattı
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor

Arda Güler beklenen imzayı atıyor
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin tarihi maçtaki 11'i!
Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı