Haberler

Karaman'da evinin penceresinden düşen şahıs yaralandı

Karaman'da evinin penceresinden düşen şahıs yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da hava almak için pencereden sarkan M.G. (30), dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Alkollü olduğu öne sürülen şahıs hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da ikinci kattaki evinin penceresinden toprak zemine düşen şahıs yaralandı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi 1650. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.G. (30), isimli şahıs hava almak için açtığı pencereden dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Şahsın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen M.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi