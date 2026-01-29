Karaman'da evinin penceresinden düşen şahıs yaralandı

Karaman'da ikinci kattaki evinin penceresinden toprak zemine düşen şahıs yaralandı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi 1650. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.G. (30), isimli şahıs hava almak için açtığı pencereden dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Şahsın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen M.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN