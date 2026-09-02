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Karaman'da Traktör Kazası: 1 Ağır Yaralı

Karaman'da Traktör Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Karaman’da kamyonetle çarpışan traktörün ikiye bölündüğü kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Karaman'da kamyonetle çarpışan traktörün ikiye bölündüğü kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Konya kara yolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. yönetimindeki kamyonet ile M.D. idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünerek parçalanırken, sürücü M.D. ile traktörde yolcu olarak bulunan R.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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