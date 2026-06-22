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Çöp konteynerinde çıkan yangın korkuttu

Çöp konteynerinde çıkan yangın korkuttu
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Karaman'da çöp konteynerinde çıkan yangın otluk alana sıçradı, itfaiye ekipleri evlere sıçramadan söndürdü.

Karaman'da çöp konteynerinde çıkan yangın, otluk alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Abbas Mahallesi 336. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinin yanına bırakılan atık malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, otluk alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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