Karaman'da tutuşan atık malzemeler eve sıçramadan söndürüldü
Karaman'da bir evin yanındaki atık malzemelerin tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü. Yangında can veya mal kaybı yaşanmazken, çıkış sebebi araştırılıyor.
Karaman'da müstakil evin yanında bulunan atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Çeltek Mahallesi 438. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin yanında bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaca sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın müstakil eve ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir zarar oluşmazken çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN