Karadeniz Eğitim Uçuşu gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından ‘Karadeniz Eğitim Uçuşu’nun gerçekleştirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nun gerçekleştirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından 'Karadeniz semalarına atılan çelik imza' notuyla yapılan paylaşımla Karadeniz Eğitim Uçuşu'nun gerçekleştirildiği duyuruldu. MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (Balıkesir) tarafından F-16 uçaklarımız ile Karadeniz'in batısında 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' gerçekleştirildi."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı