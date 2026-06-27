Haberler

Karaçi'de patlama meydana geldi, yoğun silah sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Karaçi kentinde yoğun silah sesleri ve patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri bölgeyi çembere alırken, olayın nedeni ve can kaybı henüz bilinmiyor.

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde yoğun silah sesleri duyulduğu ve henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde yoğun silah sesleri duyulduğu ve bir patlama meydana geldiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin bölgeyi güvenlik çemberine aldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Pakistan basını patlamanın nedeni, olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ve olayın arkasında kim veya kimlerin bulunduğunun henüz bilinmediğini bildirdi.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, silah sesleri ve patlama ihbarına ilişkin durumun yakından takip edildiğini söyledi. Yetkililer, başbakanın üst düzey güvenlik görevlileriyle iletişime geçtiğini ve ayrıntılı rapor talep ettiğini bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise güvenlik güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgede yoğun çalışmalar gerçekleştirdiği görüldü.

Pakistan'ın en büyük şehri ve ticari merkezlerinden biri olan Karaçi'nin yıllardır TTP kısaltmasıyla bilinen Pakistan Talibanı ve ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) gibi grupların düzenlediği silahlı saldırılara sahne olduğu biliniyor. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır

Hizbullah resti çekti! Savaşın yeniden başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Bolu'da onlarca sürücü 'alışkanlık' kurbanı oldu, araçların lastikleri tek tek patladı

Onlarca sürücü 'alışkanlık' kurbanı, çözüm ise seyyar lastikçi oldu

Ülkelerine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı belli oldu

Ülkelerine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı belli oldu
Kadir İnanır memleketi Fatsa’da anıldı

Bir şehrimizde üzüntü büyük! Filmleri LED ekranlarda oynatılıyor
Zonguldak'ta düğünde üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği iddia edilen kişi ağır yaralandı

Bir iddia, düğünü karıştırdı! Diri diri yakıldı, durumu ağır
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

27 yıllık hayat arkadaşı son anına kadar yanındaydı
Şırnak’ta ikinci kez ’çöl varanı’ görüldü

Burası Afrika'nın çölleri değil Türkiye! Şehir merkezinde görüntülendi