Haberler

Karaçi'de güvenlik güçlerine ait karargaha saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Karaçi kentinde en az 4 militan, yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha baskın düzenledi. Patlama ve silah sesleri duyulurken, çevredeki binaların camları kırıldı. Yaralılar olduğu bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde duyulan patlama ve silah seslerinin, en az 4 militanın Pakistan'ın yarı askeri güvenlik güçlerinin kentteki bir karargahına düzenlediği baskından kaynaklandığı bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen patlama ve yoğun silah seslerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yerel basına göre, kimliği henüz belirlenemeyen en az 4 militan, Pakistan'ın "Rangers" adlı yarı askeri güvenlik gücüne ait kentteki bir karargaha baskın düzenledi. Baskın sırasında tesisin dış güvenlik bariyerinde patlama meydana geldiği ve patlamanın etkisiyle çevredeki yüksek katlı apartmanlar ile konutların camlarının kırıldığı kaydedildi.

Bir polis yetkilisi, "Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon yürüttüğü sırada tesis içinden aralıklı silah sesleri gelmeye devam ediyor" dedi.

Patlama ve silah sesleri ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ile gönüllü kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk bilgilere göre bazı kişilerin yaralandığı belirtildi. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

1 dakikada iki büyük depremle yıkılan Venezuela'da tablo çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır memleketi Fatsa’da anıldı

Bir şehrimizde üzüntü büyük! Filmleri LED ekranlarda oynatılıyor
Kan donduran olay: 4 yaşındaki Aren Eren açlık ve susuzluktan öldü

Velayeti Yunan anneye verilen minik Aren açlık ve susuzluktan öldü
Malatya'da emniyetin frekanslarını dinledikleri iddia edilen 6 kişi yakalandı

Polis telsizine sızıp dinlemişler! Çok sayıda kişi gözaltında
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
'Cinler musallat oldu' deyip öldürdü

Yazdığı muska sonu oldu! 1 hafta sonra gelip katletti
Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu

Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

27 yıllık hayat arkadaşı son anına kadar yanındaydı