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Karacabey’de otomobil sulama kanalına devrildi: 6 yaralı

Karacabey’de otomobil sulama kanalına devrildi: 6 yaralı
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Balıkesir yolu Harmanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şengül B. (57) yönetimindeki 34 GCE 148 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. Kazada Şengül B. ile araçtaki Faik Ö. (68), Melek U. (56), Fatma I. (51), Şule Ç. (49) ve 5 yaşındaki Aytekin Ayaz B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapılmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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