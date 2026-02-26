Haberler

Üniversite öğrencisinin cansız bedeni denizde bulundu

Amasra ilçesinde denizde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Karabük Üniversitesi öğrencisi Hasan'ın intihar şüphesi üzerinde duruluyor. Gencin kıyafetleri ile denize girmesi olayın detaylarını sorgulatıyor.

Karabük Üniversitesi'nde okuyan gencin cansız bedeni, gezmeye geldiği Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesi Büyük Liman plajında bir şahsın elbiseleri ile denize girerek gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından son görüldüğü bölgede yapılan aramada, bir gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin 22 yaşlarında ve isminin Hasan olduğu belirlendi.

Karabük Üniversitesi'nde eğitim gördüğü belirlenen gencin cenazesi, denizden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Gencin soğuk havada, kıyafetleri ile neden denize girdiği araştırılırken, polis intihar şüphesi üzerinde duruyor. - BARTIN

