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Karabük'ün Eflani ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Akçakese köyünde seyir halinde olan bir sürücü direksiyon başında fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından sürücünün naaşı hastane morguna kaldırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Akçakese köyünde meydana geldi.

Mustafa B. (78) idaresindeki 34 YHV 91 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aniden fenalaşırken, kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından sürücünün naaşı hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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