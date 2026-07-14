Karabük'te uyuşturucu operasyonu: Skunk serası ortaya çıkarıldı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında skunk bitkisi, sentetik kannabinoid hammaddesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Karabük merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 5 kök skunk bitkisi, 80 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 14 adet amfetamin emdirilmiş peçete, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı