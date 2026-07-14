Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: Skunk serası ortaya çıkarıldı

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: Skunk serası ortaya çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında skunk bitkisi, sentetik kannabinoid hammaddesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında skunk bitkisi, sentetik kannabinoid hammaddesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Karabük merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 5 kök skunk bitkisi, 80 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 14 adet amfetamin emdirilmiş peçete, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti

Dönerin fiyatını duyan ekipler soluğu dükkanda aldı! Fatura ağır oldu
İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı

Dünya diken üstünde! Füzelerin hedefinde bu kez Arap ülkesi var
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı