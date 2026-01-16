Haberler

Karabük'te 52 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama

Güncelleme:
Karabük'te narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 52 bin sentetik ecza ve kokain ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha faaliyetleri çerçevesinde il merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda durumlarından şüphelenilen A.C., G.S. ve B.C. isimli şahısların üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda 52 bin adet sentetik ecza ile dara ağırlığı 1,37 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' (TCK 188) suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
