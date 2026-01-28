Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin ve amfetamin maddeleri ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezindeki 3 ayrı operasyonda, 5 şahsın bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 16,43 gram metamfetamin, çeşitli ebatlarda peçeteye emdirilmiş 4 adet amfetamin maddesi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
