Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışması sonucunda uyuşturucu satışı faaliyeti bulunan M.İ. ve B.G. isimli şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi. İki zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Karabük'te iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha çalışması sonucu kentte uyuşturucu satışı faaliyeti bulunduğu tespit edildi. M.İ. ve B.G. isimli şahıslara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda daralı ağırlığı 1.83 gram gelen metamfetamin ile 4.09 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma ve Kullanma" suçundan adli işlem yapıldı. - KARABÜK