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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 7 Gözaltı ve 369 Uyuşturucu Hap

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 7 Gözaltı ve 369 Uyuşturucu Hap
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Karabük ve Eskipazar'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalanırken 369 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Karabük merkez ve Eskipazar ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalanırken 369 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

1-4 Mayıs tarihleri arasında Karabük merkez ve Eskipazar ilçesinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 369 adet uyuşturucu hap, 20,30 gram bonzai ve 3 cep telefonu ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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