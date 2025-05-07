Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 7 Gözaltı ve 369 Uyuşturucu Hap
Karabük ve Eskipazar'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalanırken 369 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Karabük merkez ve Eskipazar ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalanırken 369 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
1-4 Mayıs tarihleri arasında Karabük merkez ve Eskipazar ilçesinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 369 adet uyuşturucu hap, 20,30 gram bonzai ve 3 cep telefonu ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa