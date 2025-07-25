Karabük'te Orman Yangını Yerleşim Yerine Yaklaşıyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde devam eden orman yangınında alevler yerleşim yerine doğru ilerlemeye başladı.

Karabük'te orman yangınında artık 49 saat geride kaldı. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangın Ovacık ilçesinde de etkili oluyor.

Zaman zaman büyüyen alevler ilçeye bağlı merkez mahalleye yerleşim yerlerine doğru ilerleyerek tehlike oluşturuyor.

Hem karadan hem havadan müdahalelerle yangının önüne geçilmeye çalışır. - KARABÜK