Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Almaya Çalışılıyor
Karabük'te 21 saatten beri kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale sürerken, iş makineleri ile yollar açılmış durumda.

Karabük'te 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında ikinci güne girildi.

Rüzgarın etkisiyle Harmancık Köyü mevkiinde etkili olan yangında 21 saat geride kaldı.

Engebeli bölgelerde iş makineleri ile arazözler için yol açma çalışmaları devam ederken hem havadan hem karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
