Karabük'te Orman Yangını 12. Saate Girdi

Karabük'te 12. saate girilen ve geceyi aydınlatan orman yangını dron ile görüntülenirken, ekiplerin karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangına 300 personelle müdahale ediliyor. Gün içerisinde zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle yayılan yangın nedeniyle Harmancık Köyünün Şamlar Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Havanın kararmasıyla birlikte alevler geceyi aydınlatırken ekipler 12 saattir yangının enerjisini düşürmek için canla başla mücadele veriyor.

Öte yandan bölgede devam eden yangın dron ile görüntülendi. - KARABÜK