Karabük'te Orman Yangını 12. Saate Girdi
Karabük'te ormanlık alanda etkili olan yangına 300 personel müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Harmancık Mahallesi boşaltıldı. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için mücadele veriyor.

Karabük'te 12. saate girilen ve geceyi aydınlatan orman yangını dron ile görüntülenirken, ekiplerin karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangına 300 personelle müdahale ediliyor. Gün içerisinde zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle yayılan yangın nedeniyle Harmancık Köyünün Şamlar Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Havanın kararmasıyla birlikte alevler geceyi aydınlatırken ekipler 12 saattir yangının enerjisini düşürmek için canla başla mücadele veriyor.

Öte yandan bölgede devam eden yangın dron ile görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
