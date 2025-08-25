Karabük'te Mahsur Kalan Kedi İçin Seferberlik

Karabük'te Mahsur Kalan Kedi İçin Seferberlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir iş hanının havalandırma boşluğuna düşen kedi, bina sakinleri ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Uzun uğraşların ardından kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karabük'te bir iş hanının havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kediyi kurtarmak için bina sakinleri ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kedi, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Vakıf iş hanının bahçesindeki havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi fark eden bina sakinleri, kurtarmak için harekete geçti. Havalandırma boşluğunun demir kapağı açılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hana gelen ekipler kapağı keserek açarken, bina sakinleri kedinin rahatlıkla tırmanarak çıkabilmesi için 5 metre uzunluğundaki tahtayı file ile kapladı ancak kedi tahtaya tırmanmadı. İtfaiye ekiplerinin uzattığı ip yardımıyla kedi ayağından yakalanarak bulunduğu yerden çıkarıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cenazesi çıkarılamıyor! Ekipleri zora sokan ayrıntı

Halit Yukay'ın cenazesi çıkarılamıyor! Ekipleri zora sokan ayrıntı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.