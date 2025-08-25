Karabük'te Mahsur Kalan Kedi İçin Seferberlik

Karabük'te bir iş hanının havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kediyi kurtarmak için bina sakinleri ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kedi, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Vakıf iş hanının bahçesindeki havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi fark eden bina sakinleri, kurtarmak için harekete geçti. Havalandırma boşluğunun demir kapağı açılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hana gelen ekipler kapağı keserek açarken, bina sakinleri kedinin rahatlıkla tırmanarak çıkabilmesi için 5 metre uzunluğundaki tahtayı file ile kapladı ancak kedi tahtaya tırmanmadı. İtfaiye ekiplerinin uzattığı ip yardımıyla kedi ayağından yakalanarak bulunduğu yerden çıkarıldı. - KARABÜK