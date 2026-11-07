Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te kontrolden çıkan minibüs park alanındaki 3 aracın üzerine devrildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te kontrolden çıkan minibüs park alanındaki 3 aracın üzerine devrildi Haber Videosunu İzle
Karabük'te kontrolden çıkan minibüs park alanındaki 3 aracın üzerine devrildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta kontrolden çıkan minibüs, yaya kaldırımına çıktıktan sonra apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi. Kazada 3 araçta maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı, minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

Karabük'te kontrolden çıkan minibüsün apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 S 0088 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yaya kaldırımına çıktıktan sonra apartmanın park alanında bulunan araçların üzerine devrildi.

Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan minibüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

8 kişilik katliamda korkunç detay! 15 kilometreye sığdırdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak12

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları13

Beklenen indirim geldi! Tabelalar gece yarısı değişti
Almanya Başbakanı Merz'den Müslüman göçmenlere çağrı: Bu sorumluluğa uymayanlar ülkemizi terk etmeli

Müslüman göçmenlere açık çağrı: Uymayan ülkemizi terk etmeli
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!

Galatasaray'da zemin sorunu için İngiliz firmayla anlaşıldı

Taraftarı illallah ettiren olay sonrası düğmeye basıldı!
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi