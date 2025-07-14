Karabük'te Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Şahıs Yakalandı

Karabük'te Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te, 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.A., polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha ve ileri kolluk faaliyetleri neticesinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.A., Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler

Napoli'den yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı

Bir zamanların efsane forvetiydi, 6. Lig takımına imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.