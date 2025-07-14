Karabük'te Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Şahıs Yakalandı
Karabük'te, 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.A., polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha ve ileri kolluk faaliyetleri neticesinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.A., Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa