Şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kapullu-5000 Evler Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. U.K. idaresindeki 78 ABK 479 plakalı kamyonet, Karabük Meteoroloji Müdürlüğü istikametinden 5000 Evler yönüne seyir halindeyken hafriyat döküm sahası yanına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, kamyonet sürücüsü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine (KEAH) kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK