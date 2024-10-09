Karabük'te Kadınların Korunmasına Yönelik 94 Tedbir Kararı Alındı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eylül ayında kadınların korunmasına yönelik 94 koruma ve tedbir kararı alındığını söyledi.

Eylül ayı güvenlik değerlendirme toplantısı, Karabük Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Yavuz, "Karabük gerek kamu düzeni gerekse kamu güvenliği açısından güvenli, huzurlu bir şehirdir ve bundan böyle de böyle olmaya devam edecektir. Bu huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkılarından dolayı kolluk kuvvetlerimize ve tüm Karabüklü hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu huzurun ve güvenliğin bozulmasına, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte ve tüm Karabüklü hemşehrilerimizle asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kesintisiz bundan böyle devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz bundan böyle de kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Eylül ayında kentte meydana gelen toplam olay sayısında bir önceki aya göre yüzde 14,67 azalış meydana geldiğini, tüm çaba ve önceliklerinin ilin huzuru ve güvenliği adına önleyici tedbirlerin arttırılarak suç işlenmesinin önlenmesi olduğunu belirten Yavuz, kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen 52 planlı ve münferit operasyonda hakkında işlem yapılan 23 şahıs tutuklanırken, 16 şahsın adli kontrolle serbest bırakıldığını ifade etti.

Yavuz, eylül ayında kişilere karşı işlenen suçlarda bir önceki aya göre yüzde 7,82 düşüş meydana geldiğini, bu olayların yüzde 97,6'sının aydınlatıldığını aktararak, mala karşı işlenen suçlarda da bir önceki aya göre yüzde 22,33 düşüş meydana geldiğini, bu olayların yüzde 78,75'inin aydınlatıldığını kaydetti.

Eylül ayında iki terör operasyonu yapıldığını, bu operasyonlarda yakalanan şahısların adli mercilere teslim edildiğini dile getiren Yavuz, "Ülkemizin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı adına tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kesintisiz şekilde bundan böyle de devam edecektir. Eylül ayında planlı ve münferit olarak kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele bünyesinde bir önceki aya göre yüzde 42,86 artışla 21 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiş olup, bunlardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bu şehirde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına tüm suç örgütleriyle mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde dylül ayında bir önceki aya göre yüzde 31,82 artışla 29 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Yavuz, "Yapılan bu operasyonlarda yakalanarak adli mercilere teslim edilen 45 şahıstan 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Tüm Karabüklü hemşeorilerimizin şunu bilmesini isterim ki bu şehirde hiçbir gencimizin ve vatandaşımızın zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Kadınların korunmasına yönelik alınan tedbir kararı sayısı 94 olmuştur"

6284 sayılı Ailenin Korunması ce Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 8,11 azalışla 68 olay meydana geldiğini söyleyen Yavuz, "Kadınlarımızın korunması adına koruma kararı ve alınan tedbir kararı sayısı ise 94 olmuştur. Kadına karşı şiddetin önlenmesi adına tüm kurumlarımızla etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Her türlü şiddet olayını kadınlarımız telefonlarına indireceği KADES uygulaması üzerinden veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden rahatlıkla kolluk kuvvetlerimize bildirebilirler" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, "Eylül ayında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bir önceki aya göre yüzde 52,53 azalışla 29 bin 783 çağrı karşılanırken, asılsız çağrılarda bir önceki aya göre yüzde 2,17 oranında artış meydana geldiği gözlenmiştir. Tüm Karabüklü hemşehrilerimizin ilimizin huzuru ve güvenliği adına tüm asayiş ve güvenlik olaylarını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek aramaya davet ederken, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına ise 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz ve asılsız olarak meşgul etmemelerini rica ediyoruz" diye konuştu. - KARABÜK