Karabük’te anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Karabük'te çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kılavuzlar Mahallesi 414. Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangınını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede bulunan Enerjisa ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangında yaklaşık 1 dönüm alanda zarar meydana geldiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı