Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: Yakıta ve Tankere El Konuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te polis ekiplerinin akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda yakıta ve tankere el konuldu. Operasyonda, tankerde bulunan zula düzeneği ve karışımlı fuel oil olduğu değerlendirilen 18 bin 820 litre yakıt tespit edildi.

Karabük'te polis ekiplerinin akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda yakıta ve tankere el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamu kurumuna kalorifer yakıtı temin eden bir firmaya ait tankere yakıt aktarımı sırasında operasyon düzenledi. Ekipler, bahse konu araçta yaptıkları incelemede "zula" olarak tabir edilen kaynaklı ayrı bir bölüm ve bu bölüme ait ayrı bir vana olduğunu tespit etti. Aracın tüm bölümlerden ayrı ayrı numuneler alınarak, karışımlı fuel oil olduğu değerlendirilen 18 bin 820 litre yakıta ve zula düzeneği olan tankere el konuldu. Tanker şoförü M.Ö. ve firma yetkilileri hakkında işlem başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Karabük Zula Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title