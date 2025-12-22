Haberler

Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı

Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ağaçlara çarptı. Diğer kazalarda ise yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle araçlar kontrolden çıkarak takla attı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Karabük-Gerade kara yolu Alıcılar Beton mevkiinde meydana geldi. Ş.Ç. idaresindeki 34 CAJ 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine (KEAH) sevk edildi.

Eskipazar-Karabük kara yolu Üçbaş köyü yol ayrımı mevkiinde meydana gelen ikinci kazada A.A.Ç. yönetimindeki 06 BCF 803 plakalı araç, yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alıcılar Beton yol ayrımı mevkiinde yaşanan üçüncü kazada ise A.Ş. idaresindeki 05 AAZ 936 plakalı otomobil, yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak ters döndü. Yaralanan sürücü Eskipazar Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde sürücünün yeterli sınıf sürücü belgesine sahip olduğu ve alkollü olmadığı belirlendi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
title