Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Karabük-Gerade kara yolu Alıcılar Beton mevkiinde meydana geldi. Ş.Ç. idaresindeki 34 CAJ 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine (KEAH) sevk edildi.

Eskipazar-Karabük kara yolu Üçbaş köyü yol ayrımı mevkiinde meydana gelen ikinci kazada A.A.Ç. yönetimindeki 06 BCF 803 plakalı araç, yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alıcılar Beton yol ayrımı mevkiinde yaşanan üçüncü kazada ise A.Ş. idaresindeki 05 AAZ 936 plakalı otomobil, yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak ters döndü. Yaralanan sürücü Eskipazar Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde sürücünün yeterli sınıf sürücü belgesine sahip olduğu ve alkollü olmadığı belirlendi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK