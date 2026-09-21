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Karabük Eflani'de çıkan anız yangını Koltucak köyü yolunda büyümeden söndürüldü

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Karabük Eflani'de çıkan anız yangını Koltucak köyü yolunda büyümeden söndürüldü
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Karabük'ün Eflani ilçesinde Koltucak köyü yolu üzerinde çıkan anız yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Koltucak köyü yolu üzerinde çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangınını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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