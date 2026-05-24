Kanser tedavisi gören yaşlı adam eşi tarafından ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kanser tedavisi gören yaşlı adam, eşi tarafından yatağında ölü bulundu.

Olay, Yedieylül Mahallesi Bağkur Evleri'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ahmet Cavlak (78), eşi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Cavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin ölüm haberini alan eşi yasa boğulurken, yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı