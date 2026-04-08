Seyir halindeki kamyonun damperi aniden kalktı, odunlar yola döküldü

Karabük'te seyir halindeyken damperi kalkan kamyondaki odunlar kara yoluna dökülürken, şans eseri faciadan dönüldü.

Olay, Karabük-Kastamonu karayolu 100. Yıl mevkisinde meydana geldi. G.Y. idaresindeki 81 ACN 078 plakalı kamyonun seyir halindeyken damperinin aniden kalkması sonucu kasada bulunan odunlar yola döküldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yola saçılan odunlar nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken, olay sırasında kamyonun arkasından başka bir aracın gelmemesi muhtemel bir kazayı önledi. Yola dökülen odunları kaldırmak için çalışmalar sürüyor. - KARABÜK

