Kamyonet Şarampole Girdi: 3 Yaralı

Kamyonet Şarampole Girdi: 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kamyonetin şarampole girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücünün ani manevra yapması sonucunda meydana gelen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet şarampole girdi: 3 yaralı

ADIYAMAN Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.T. yönetimindeki 40 K 6024 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden bir otomobile çarpmamak için ani manevra yaparak şarampole girdi. Kontrolden çıkarak şarampole giren kamyonetteki sürücü N.T., M.T., ve M.N.T, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA BİLGİLER - 3.Sayfa
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