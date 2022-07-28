Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin içerisindeki iki kişi ağır yaralandı.

 - Güncelleme:

Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin içerisindeki iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Sivas'ın Şarkışla ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Kazada Kayseri'den Sivas istikametine gitmekte olan E. Ü. yönetimindeki 38 AGR 842 plakalı Toyota marka otomobil aynı istikamete gitmekte olan 58 ACU 633 plakalı kamyona arkadan çarparak savruldu. Hurdaya dönen araçtaki E. Ü. ve O. K. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title