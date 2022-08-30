Kamyon, koyun sürüsüne daldı 20'si telef oldu 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta bir kamyonun koyun sürüsüne dalması sonucu 20'si telef oldu. Kahramanmaraş'ta bir kamyonun koyun sürüsüne dalması sonucu 20'si telef oldu. Olay, Elbistan-Darende karayolunun Büyükyapalak Mahallesi kesiminde meydana geldi. Traktör taşıyan M.K. idaresindeki 46 AEH 151 plakalı çekici kamyon, mahalle çıkışında yoldaki küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kamyonun çarptığı sürüdeki küçükbaş hayvanların büyük bölümü yol kenarına savruldu. Olayda, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Kamyon sürücüsü ve küçükbaş hayvanların sahibi, kazayı yara almadan atlattı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Büyükyapalak Elbistan 3. Sayfa Haberler

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